Дизайнер сорочки Зеленского Климчук утверждает, что это вышиванка. Этнографы не согласны

Автор дизайна блуз, в которых президент и первая леди сфотографировались ко дню вышиванки, утверждает, что черпал вдохновение в традиционных нарядах Днепропетровщины.

Об этом Артем Климчук рассказал в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"При создании вышиванки для Владимира (Зеленского - ред.) за основу мы взяли национальный костюм днепропетровского региона. Для востока Украины боковой разрез на рубашке был довольно распространенным элементом. Он был очень популярен в XIX веке, но потерял свою актуальность после всего того, что с нашей страной сделал Советский Союз", - пояснил Климчук.

Исследовательница украинской традиционной одежды Мария Квитка рассказала, что одежда президента создана по старинному образцу конца XIX века. По ее словам, крой с косым воротом был в то время популярен не только в России, но и по всей Европе.

"К тому же, как в Украине, так и в России, Беларуси, Литве и т.д. до появления этого косого ворота крестьяне носили только рубашки с разрезом посередине, что не дает нам права определять по крою принадлежность рубашки к какой-то одной территории, мода развивалась везде параллельно. Украинских рубашек такого типа сохранилось очень много, сотни, если не тысячи", - отметила Квитка.

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С ней не согласна этнолог Оксана Космина, с которой пообщались журналисты "Громадського".

"Разрез сбоку, еще более подчеркнутый тонкой полосой вышивки, как на фото Зеленского, визуально не воспринимается как деталь украинской рубашки. Такой разрез более характерен для российских и белорусских вышивок. По крою, по расположению орнамента, по композиции вышивки не считывается, что это аутентичная украинская вещь. Но так же это не русская рубашка. Я бы сказала, это не очень удачное современное новообразование", - сказал Космина.

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А этнофотограф Анна Сеник считает, что президент оделся в этот день не хуже, чем большинство украинцев.

"Это даже не вышиванки, а рубашка и блузка, которые по крою, форме и орнаменту их напоминают. Стилизация под традиционную вышитую рубашку, а не воспроизведение какого-то аутентичного образца. Такие рубашки наиболее распространены в Приднепровье, Полесье. Имею в виду застежку, потому что в вышивке только растительный орнамент. У жены вообще скорее вышитая блузка, а не вышиванка. Вышиванка у президента не хуже, чем новоделы с розами, которые сегодня надели большинство украинцев", - считает Сеник.