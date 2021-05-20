Обвиняемому в убийствах и пытках террористу Безлеру российский суд назначил $4 тыс. моральной компенсации в деле малайзийского Боинга

Российский суд обязал группу расследователей Bellingcat выплатить бывшему командиру российских гибридных сил на Донбассе, российскому офицеру Игорю Безлер 340000 рублей (4,6 тысячи долларов) - в качестве компенсации морального вреда, якобы причиненного статьями расследователей о его причастности к сбитию малайзийского Боинга MH- 17.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донбас.Реалии



Игорь Безлер так и не стал одним из обвиняемых суда в Нидерландах, рассматривающего дело MH-17. Хотя он фигурирует в деле и даже давал показания международной Совместной следственной группе. Сейчас подсудимыми являются Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

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Доказательствами причастности Безлер к сбивания пассажирского самолета, кроме того, что он командовал вооруженными формированиями России на Донбассе, в Bellingcat считают 2 перехвата телефонных разговоров. Их опубликовала Служба безопасности Украины.

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Одно из них - это разговор, который состоялся за несколько минут до катастрофы, где один из боевиков с позывным "Наемник" звонит Безлеру и говорит, что "птичка" (имеется в виду самолет) полетела в его (Безлер) направлении. Вторая - разговор, состоявшийся через 20 минут после катастрофы, где Безлер звонит другому представителю российских гибридных сил и сообщает о сбитии самолета.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.