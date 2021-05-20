Арестованный в оккупированном Крыму журналист Есипенко рассказал о пытках ФСБ: Надели на уши провода с петлями и включили ток

Арестованный ФСБ в оккупированном Крыму журналист Владислава Есипенко передал из Стмферопольского СИЗО письмо, в котором рассказал о деталях своего задержания и пытках при допросах.

Цензор.НЕТ приводит текст письма, которое опубликовал ресурс Крым.Реалии.

"Это случилось на следующий день после того, как я снимал акцию возложения цветов к памятнику Тараса Шевченко. 10 марта ехал с Южного берега в Симферополь, и после села Перевального меня остановил палочкой сотрудник ГАИ/ГИБДД. Далее подъехали сотрудники ФСБ, положили на землю. Потом подняли, начали обыск авто. Я возмущался. Говорил, что ФСБ "топорно" работает, что и у них будет черная полоса… Но, увидев подброшенную гранату в салоне, понял, что черная полоса, кажется, началась у меня. И она явно может затянуться.

Меня принуждали подписывать протоколы обыска. Я отказывался, на что сотрудник ФСБ в балаклаве (видимо, старший) заявил, что сейчас мы поедем в другое место, где я подпишу все, о чем он скажет: "И не таких раскалывали".

Меня посадили в бус, надели черные очки и наушники (ничего не вижу, ничего не слышу). В полной неизвестности ехали примерно час. В какой-то момент удалось приподнять очки, и я увидел дорожный знак: "Севастополь – 46 км". Через минут десять остановились. Понял, что приехали в Бахчисарай. Завели в подвал здания и молча начали раздевать.

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Сопротивлялся. Но поскольку их было четверо, а я в наручниках, не помогло. Повалили на пол, надели на уши провода с петлями и включили ток. Боль была невыносимой. На мои крики никто не обращал внимания. Ребята работали слаженно и без эмоций.

В паузах между пытками задавали вопросы: "Цель приезда в Крым", "Мы знаем, что ты журналист, но расскажи нам о заданиях от спецслужб Украины", "Когда ты был завербован?", "Что и где снимал в Крыму?", "Что ты знаешь о полковнике Кравчуке?" Также говорили, что у меня есть опыт ухода от слежки, поскольку я часто ускорялся и тормозил во время езды на авто. То есть "умением уходить от слежки" намекали на мою шпионскую сущность. Я ездил по навигации! – отвечаю. – И, естественно, ускорялся и притормаживал, когда видел по навигации радар.

Если ответ на какой-то из вопросов их не устраивал, опять надевали провода и пускали ток. В какой-то момент я понял, что боль можно перетерпеть, а поскольку мои крики стали слабее, эфэсбэшники, видимо, профессионалы, оценив обстановку, увеличили силу тока, и боль стала опять невыносимой.

Язык потрескался и начал кровить. Может, из-за разрядов тока, а может, из-за того, что во время криков я его сильно прикусывал. Когда начал выплевывать кровь, сотрудники ФСБ "заботливо" принесли воды и даже сводили в туалет.

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Один из "добрых" эфэсбэшников, спросив, сколько я зарабатываю на своих сюжетах, сказал, что "в России тебе платили бы в 10 раз больше". Далее "добрый" сказал, что я с ними "не совсем искренен", и поэтому нужно принять стойку "упор лежа" и отжиматься, а если устану и остановлюсь, то меня будут избивать ногами. Устал я достаточно быстро. Получил удары по корпусу и в пах.

"Добрый" во время экзекуций потребовал, чтобы я кричал "Слава Украине!" В ответ я кричал "В натуре героям слава!" (использовал их тюремный сленг, чтобы им было понятнее). Затем опять был допрос. Этот же "добрый" предложил выбрать мне самому способ пытки: ток или отжимания. Я выбрал отжимания, но меня снова начали пытать током. Только теперь примотали скотчем к стулу.

В один из сильных разрядов тока от боли я вскочил, разорвав держащий меня скотч, и сорвав черную маску с лица, увидел, что я в подвале без окон. В нем же находились пятеро эфэсбэшников в балаклавах. А пытали меня с помощью прибора, похожего на армейский полевой телефон. Меня сбили с ног и снова зафиксировали на стуле скотчем, продолжив допрос. Через некоторое время в подвал спустилась женщина (видимо, тоже сотрудник ФСБ) и, надев датчики мне на пальцы, начала проверять на детекторе лжи. Мне опять задавали одни и те же вопросы. После полиграфа в подвале я подписывал какие-то бумаги, на камеру говорил, что "шпион" и что выполнял задания СБУ", - рассказал в всоем письме Есипенко.

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Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.

16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

5 мая журналисту добавили еще одну статью обвинения.