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ЕС может выделить Украине второй транш на € 600 млн в сентябре, - вице-премьер Стефанишина

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ЕС может выделить Украине второй транш на € 600 млн в сентябре, - вице-премьер Стефанишина
Европейский Союз может принять решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в сентябре при условии выполнения страной "домашнего задания".

Об этом в четверг в Брюсселе во время встречи с прессой по итогам трехдневного рабочего визита в ЕС и в НАТО заявила вицепремьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина,передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Во время встречи ... мы так же проговаривали вопрос о получении второго транша макрофинансовой помощи. Ожидается, что такое решение будет принято не позднее сентября этого года. И мы со своей стороны также выполняем свою домашнюю работу ", - сказала Стефанишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ для выделения транша ожидает от Украины больше прогресса

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Топ комментарии

  • Олександр Олійник 4609ce3b
    Прошу Євро Союз не виділяти ніяких коштів, нехай вчаться жити на свої, зароблені і зібрані в Україні
  • Super Gut
    Если посчитать, что только один ахметов нагрелся за прошлый год на 5 млрд долл, то у меня логичный вопрос: а накуя брать в долг, если можно просто не воровать и не давать воровать олигархам?!
  • Evgeny N
    Це той "другий транш", який повинен був надійти наприкінці 2019-го? чи той, який обіцяли у березні, травні, вересні, грудні 2020-го? А може той, що повинен був надійти на початку цього року? Який це "други транш"?
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