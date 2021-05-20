ЕС может выделить Украине второй транш на € 600 млн в сентябре, - вице-премьер Стефанишина

Европейский Союз может принять решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в сентябре при условии выполнения страной "домашнего задания".

Об этом в четверг в Брюсселе во время встречи с прессой по итогам трехдневного рабочего визита в ЕС и в НАТО заявила вицепремьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина,передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Во время встречи ... мы так же проговаривали вопрос о получении второго транша макрофинансовой помощи. Ожидается, что такое решение будет принято не позднее сентября этого года. И мы со своей стороны также выполняем свою домашнюю работу ", - сказала Стефанишина.

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