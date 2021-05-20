СБУ не предоставила аргументов, что Аксенов не может быть народным депутатом, - Разумков

Служба безопасности Украины не предоставила Верховной Раде доказательств, почему Андрей Аксенов не может быть народным депутатом.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я, как всегда, буду исходить из буквы закона, не из духа даже, а из буквы закона, потому что дух закона у нас иногда меняется в зависимости от того, куда ветер дует. А буква закона четко закреплена в законодательстве Украины... Он (Андрей Аксенов - ред.) был допущен к выборам, Центральная избирательная комиссия признала его победителем на выборах и направила соответствующие документы в Верховную Раду Украины. Служба безопасности не предоставила каких-либо аргументов, почему этот человек не может быть народным депутатом. У меня, как у руководителя Верховной Рады, нет оснований делать что-то иное для того, чтобы народный депутат не принес свою присягу", - пояснил Разумков.

По словам председателя ВР, "если будет доказано, что он действует против интересов Украины, нарушает украинское законодательство, тем более даже сейчас или в прошлом, сотрудничает или сотрудничал со структурами или людьми, действующими вопреки интересам Украины, то вы знаете как это происходит - подозрение, сейчас нет депутатской неприкосновенности, украинский суд".

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"Да, я понимаю, что нам надо доводить до конца реформу и Генеральной прокуратуры, и судов, но другого варианта нет. Я не суд, я точно не могу судить. Я могу выражать свою позицию", - отметил Разумков.

Напоминаем, Андрей Аксенов - уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г. Доброполье. По данным СМИ, Аксенов выезжал в оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ. Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь был переизбран на этот пост.

28 марта 2021 г на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область) Аксенов избран народным депутатом Украины.

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