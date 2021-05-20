СБУ не предоставила аргументов, что Аксенов не может быть народным депутатом, - Разумков
Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я, как всегда, буду исходить из буквы закона, не из духа даже, а из буквы закона, потому что дух закона у нас иногда меняется в зависимости от того, куда ветер дует. А буква закона четко закреплена в законодательстве Украины... Он (Андрей Аксенов - ред.) был допущен к выборам, Центральная избирательная комиссия признала его победителем на выборах и направила соответствующие документы в Верховную Раду Украины. Служба безопасности не предоставила каких-либо аргументов, почему этот человек не может быть народным депутатом. У меня, как у руководителя Верховной Рады, нет оснований делать что-то иное для того, чтобы народный депутат не принес свою присягу", - пояснил Разумков.
По словам председателя ВР, "если будет доказано, что он действует против интересов Украины, нарушает украинское законодательство, тем более даже сейчас или в прошлом, сотрудничает или сотрудничал со структурами или людьми, действующими вопреки интересам Украины, то вы знаете как это происходит - подозрение, сейчас нет депутатской неприкосновенности, украинский суд".
"Да, я понимаю, что нам надо доводить до конца реформу и Генеральной прокуратуры, и судов, но другого варианта нет. Я не суд, я точно не могу судить. Я могу выражать свою позицию", - отметил Разумков.
Напоминаем, Андрей Аксенов - уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г. Доброполье. По данным СМИ, Аксенов выезжал в оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ. Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь был переизбран на этот пост.
28 марта 2021 г на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область) Аксенов избран народным депутатом Украины.