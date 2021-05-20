Главные новости 20 мая: пресс-конференция Зеленского, Рада назначила трех министров
Пресс-конференция Зеленского
Глава государства собрал журналистов в ангаре ГП "Антонов" и три часа отвечал на их вопросы – правда, Цензор.НЕТ спросить о провале спецопераций с "вагнеровцами" так и не дали. Зеленский рассказал, что думает о войне, Путине, Медведчуке, олигархах, санкциях, Татарове, "Нафтогазе", Степанове, Вирастюке и Кличко, а также показал журналистам переписку с подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яной Дугарь. Кратко основные тезисы президента собрал в своем блоге главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Развернутую аналитику Татьяны Николаенко и Евгения Кузьменко можно прочесть в рубрике "Резонанс".
Новые министры
Рада назначила Виктора Ляшко министром здравоохранения, Алексея Любченко - первым вице-премьером - министром экономики и Александра Кубракова - министром инфраструктуры.
Задержали двух главных воров в законе
В руках силовиков оказались двое самых влиятельных в Украине воров в законе - Умка и Лаша Сван. Их обвиняют в установлении и распространение преступного влияния. По данным следователей, эти воры получили авторитет среди представителей преступного мира мира при поддержке топ-представителей российского криминалитета.
Всего сначала года в Украине сообщили о подозрении пяти ворам законе и ещё 70 их подручным.
У Кивы хотят отобрать 1,2 млн грн
Нардеп ОПЗЖ Илья Кива может лишиться средств, полученных от сдачи в аренду жомовой ямы - ранее эту яму он называл основным источником своего дохода. Следователи САП выяснили, что и яма - не его, и фирма, которая взяла ее в аренду - поддельная. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд конфисковать у Кивы заработанные деньги.
США могут снять санкции с "Северного потока-2"
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не будут вводить санкций против компании-оператора "Северного потока-2" и ее руководителя Маттиаса Варнига, так как это "соответствует национальным интересам" США. Зеленский назвал такой поворот событий личным проигрышем Байдена, а министр иностранных дел Кулеба - поражением дипломатии США.
Зеленский в вышиванке или косоворотке?
Соцсети бушуют: президент и первая леди в День вышиванки опубликовали фото в вышитых нарядах, стилизованных под старину. На Владимире Зеленском - рубашка с косым воротом и вышивкой. В соцсетях ее тут же окрестили косовороткой. Создавший наряд дизайнер говорит, что это - традиционная старинная украинская одежда, украшенная вышивкой с Днепропетровщины. Мнения этнографов и фольклористов разделились.