Назначение 3 министров, "тосты и романсы для застолья" от Пономарева и переписка Шахова с "Бусей": "Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все", - день работы ВР 20 мая. ФОТОрепортаж

Работа ВР 20 мая 2021 года характеризовалась назначением трех министров, Днем вышиванки, а также поиском "тостов и романсов для застолья".

День работы Верховной рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пришел к депутатам





Кандидаты на должности министров - Алексей Любченко и Александр Кубраков

День вышиванки в ВР

Александр Кубраков принимат поздравления после назначения на пост министра инфрастурктуры





Новый министр экономичекого развития - Алексей Любченко

Диалог Любченко с нардепом из ОПЗЖ Нимченко

Общение премьера с депутатами

Депутаты из фракции "Голос"

Диалог спикера Разумкова с коллегой

Фракция "Евросолидарности"





Александр Пономарев ищет застольные песни и романсы











Депутатские диалоги

Фракция "Батькивщины"

Президиум Рады





Переписка нардепа Шахова с абонентом "Буся новый" :Так быстро все получается, что даже страшновато, руки ноги дрожат. Рыба сама идет, я не могу поверить. Боюсь только.твои советы нужны и обязательно напиши, что я делаю не так. И еще чего ты хочешь и я смогу все. Давай думай".

Фото - Цензор.НЕТ