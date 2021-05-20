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Назначение 3 министров, "тосты и романсы для застолья" от Пономарева и переписка Шахова с "Бусей": "Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все", - день работы ВР 20 мая. ФОТОрепортаж

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Работа ВР 20 мая 2021 года характеризовалась назначением трех министров, Днем вышиванки, а также поиском "тостов и романсов для застолья".

День работы Верховной рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 01

Премьер-министр Денис Шмыгаль пришел к депутатам

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 02
Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 03

Кандидаты на должности министров - Алексей Любченко и Александр Кубраков

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 04

День вышиванки в ВР 

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 05

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 06

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 07

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 08

Александр Кубраков принимат поздравления после назначения на пост министра инфрастурктуры

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 09
Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 10

Новый министр экономичекого развития - Алексей Любченко 

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 11

Диалог Любченко с нардепом из ОПЗЖ Нимченко 

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 12

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 13

Общение премьера с депутатами

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 14

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 15

Депутаты из фракции  "Голос"

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 16

Диалог спикера Разумкова с коллегой

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 17

Фракция "Евросолидарности"


Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 18

Александр Пономарев ищет застольные песни и романсы


Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 19

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 20

Депутатские диалоги

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 21

Фракция "Батькивщины"

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 22

Президиум Рады 

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 23

Переписка нардепа Шахова с абонентом "Буся новый" :Так быстро все получается, что даже страшновато, руки ноги дрожат. Рыба сама идет, я не могу поверить. Боюсь только.твои советы нужны и обязательно напиши, что я делаю не так. И еще чего ты хочешь и я смогу все. Давай думай".

Фото - Цензор.НЕТ

Топ комментарии

  • Zelya Vsyo
    "Переписка нардепа Шахова с абонентом "Буся новый".

    Смотри, Шахов, чтобы абонент "Буся старый" тебе фаберже не оторвала. Назначение 2 министров, "тосты и романсы для застолья" от Пономарева и переписка Шахова с "Бусей": "Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все", - день работы ВР 20 мая - Цензор.НЕТ 8631
  • Гыг с Вами
    шо там шахов в мутной воде рыбачит? Назначение 2 министров, "тосты и романсы для застолья" от Пономарева и переписка Шахова с "Бусей": "Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все", - день работы ВР 20 мая - Цензор.НЕТ 406
  • ingrid
    Эх «работнички». Вспомнился анекдот:
    Вечер. Киев. Пожарная часть.
    Заходит начальник смены и говорит:
    - Так, хлопці, горить ВР. Збираємося повільно.......(с)
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