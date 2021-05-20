Зеленский подписал закон, отменяющий отправку "писем счастья" водителям, которые сразу оплатили штраф
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Закон, который подписал президент, отменяет необходимость отправки на почту нарушителя постановления об админответственности, по которой уже был уплачен штраф. Согласно закону, оригинал постановления направляется заказным письмом только в случае, если штраф не был уплачен в течение десяти дней после его вынесения", - говорится в сообшенни.
В то же время, предыдущие нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях обязывали присылать оригинал постановления о привлечении к административной ответственности на почту нарушителя, независимо от погашения им штрафа, что приводило к путанице и в некоторых случаях - к повторной оплате штрафа.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.