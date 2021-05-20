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Школьный стадион европейского образца построен на Сумщине, - ОГА. ФОТО

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На Сумщине по программе "Большая стройка" завершили возведение современного стадиона европейского образца для Стецковской общеобразовательной школы I-III ступеней. Сейчас объект готовят к сдаче в эксплуатацию.

Об этом сообщает Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Школьный стадион европейского образца построен на Сумщине, - ОГА 01

"Поскольку на этом месте болотистая местность, строителям пришлось дополнительно осуществить мероприятия по водопонижению, устройству газона и сделать все необходимое, чтобы стадион отвечал европейским требованиям. Вскоре этот объект будет сдан в эксплуатацию и Стецковская школа получит современный стадион", - отметил глава региона Василий Хома.

Школа в течение десяти лет была без спортивной площадки и стадиона. Руководство заведения обращалось к властям всех уровней.

В 2020 году объект включили в программу Президента Украины "Большая стройка", на реализацию проекта выделили 6,9 млн грн, в том числе почти 6,3 млн грн - из государственного бюджета и 661 тыс. грн из местного бюджета.

Школьный стадион европейского образца построен на Сумщине, - ОГА 02

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"Сегодня благодаря сотрудничеству руководства государства, области, района и общества появилось украшение нашего заведения - современный стадион. И теперь дети могут заниматься футболом, легкой атлетикой, прочими видами спорта", - сказала директор школы Татьяна Папушенко.

Напомним, в 2021 году в рамках программы "Большая стройка" планируют построить 80 стадионов.

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    Шкільний стадіон європейського зразка побудований на Сумщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 8576
  • Ned Stark
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