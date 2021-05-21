Тищенко получил выговор за вечеринку во время локдауна, - "слуга народа" Арахамия
Об этом заявил председатель фракции СН Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Да. Было единогласно проголосовано за решение официально вынести ему выговор ", - сказал Арахамия.
Информацию также подтвердили нардепы от "Слуги народа" Александр Качура и Евгения Кравчук. При этом, Тищенко сохраняет свои внутрипартийные должности и остается заместителем председателя фракции в парламенте.
Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.
Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.
Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.
В итоге, штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным.
В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".