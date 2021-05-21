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Лавров избегает встречи на уровне глав МИД "нормандской четверки", - Кулеба

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Лавров избегает встречи на уровне глав МИД "нормандской четверки", - Кулеба
Министр иностранных дел России Сергей Лавров блокирует проведения встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" - Украины, России, Франции и Германии.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Кулебы, у него нет контакта с Лавровым.

"Ничего не изменилось, нет. Мы продолжаем пытаться с моими французским и немецким коллегами все же собрать "нормандский формат" на уровне министров, но Сергей Лавров является достаточно профессиональным дипломатом, чтобы очень изысканно и красиво избегать этой встречи", - отметил министр.

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Топ комментарии

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    А зачем кацапам эти встречи ? Все уже решено окончательно и дальше по их плану только война... КРАПКА
  • Alexsander Sokoloff
    "Сергей Лавров является достаточно профессиональным дипломатом, чтобы очень изысканно и красиво избегать этой встречи".
    Конь педальный он, в загоне...
    Лавров избегает встречи на уровне глав МИД "нормандской четверки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 4821
  • trawler_tug
    Кулеба, конь хоть и лошадь, но ты ему не ровня. Он порешает вопросы с Блинкеном, который неделю назад пудрил мозги тебе и твоему недолугому шефу.
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