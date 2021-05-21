Зеленский наградил 20 украинских военнослужащих, 8 из них посмертно
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении 20 украинских военных. Восемь военнослужащих награждены посмертно.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Так, орденом" За мужество " III степени награждены:
- Виктор Гелебрант, младший сержант (посмертно);
- Андрей Грабарь, младший сержант (посмертно);
- Герман Грасс, солдат;
- Ярослав Карлийчук, старший солдат (посмертно);
- Владислав Мороз, солдат (посмертно);
- Владимир Оноприенко, старший солдат (посмертно);
- Александр Пекур, старший солдат (посмертно);
- Андрей Теперик, старший солдат (посмертно);
- Денис Юшко, матрос (посмертно).
Медалью "Защитнику Отечества" глава государства наградил:
- Юрия Билыка, лейтенанта;
- Константина Головецкого, старшего сержанта;
- Артура Гончара, старшего солдата;
- Руслана Косенко, старшего солдата;
- Андрея Лукьяненко, старшего солдата;
- Максима Лукьянова, сержанта;
- Александра Лямина, прапорщика;
- Николая Маника, старшего лейтенанта;
- Илью Норкина, старшего солдата;
- Дмитрия Самокиша, старшего лейтенанта запаса;
- Юрия Турчака, матроса.