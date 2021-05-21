Шмыгаль сегодня в Раде отчитается о борьбе с коронавирусом, ответственность лежит не только на Степанове или Ляшко, - Разумков

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня выступит в Верховной Раде. Он отчитается о выполнении постановления Рады по борьбе с коронавирусом.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Давайте будем откровенны, ответственность лежит не только на министре здравоохранения, будь-то Степанов или Ляшко. Ответственность в первую очередь находится в зоне ответственности Кабинета Министров Украины, потому что очень много добавлено к этому процессу министерств разных сфер: Министерство финансов, премьер-министр непосредственно курирует это направление. И завтра (21 мая. - Ред.) в Верховной Раде именно премьер-министр будет отчитываться о выполнении постановления Рады по борьбе с COVID-19", - рассказал Разумков.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Максима Степанова с поста главы Минздрава.

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