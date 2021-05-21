Дугарь подтвердила, что общается с Зеленским: Важно донести переживание от того, что происходит со мной, Антоненко и Кузьменко

Фигурантка дела об убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь подтвердила, что общается с президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Дугарь сообщила в Facebook.

"Уважаемые, друзья! Мне поступает немало вопросов относительно сегодняшней пресс-конференции президента Владимира Зеленского и того, что имею с ним прямую переписку! Это действительно так! В свое время, я долго искала возможность найти доступ к президенту и в конце концов его нашла! (Переписка между двумя и более людьми - нормально)", - говорится в сообщении.

По словам Дугарь, для нее важно было донести свою историю, видение и переживание от того, что происходит со ней, Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко.

"Прошу отнестись с пониманием к приватности моего общения с Владимиром Зеленским! Главный бой за правду - впереди!" - подытожила она.

Напомним, 20 мая в ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что переписывается с Дугарь и показал переписку одному из журналистов.

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