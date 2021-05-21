Наемники РФ за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня. С начала суток оккупанты дважды срывали "тишину", - штаб ООС
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
Вблизи населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.
Возле Павлополя враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из станковых противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Адвеевка, Троицкое и Марьинка, а возле Новоселовки - еще и из крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Шумов и Гнутово российские оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских воинов из автоматических станковых гранатометов, а возле Песков - из стрелкового оружия.
Потерь среди личного состава украинских воинов нет. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
По состоянию на 7:00 утра, 21 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи Песков враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. В пригороде населенного пункта Водяное оккупанты применили в сторону позиций украинских защитников ручные и станковые противотанковые гранатометы.