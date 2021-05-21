Восемь граждан Украины задержали в Латвии с поддельными тестами на COVID-19
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В Латвии на границе задержали восемь граждан Украины, пытавшихся въехать в страну с поддельными тестами на COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
В Баусском крае выявлено восемь нарушителей с украинским гражданством и один с литовским, а в Элейской волости Елгавского края - еще два литовца.
Против четырех граждан Украины начато административное делопроизводство, остальные призваны к административной ответственности.
С начала апреля выявлено уже около 100 нарушителей с поддельными тестами.