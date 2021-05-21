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Восемь граждан Украины задержали в Латвии с поддельными тестами на COVID-19

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Восемь граждан Украины задержали в Латвии с поддельными тестами на COVID-19
В Латвии на границе задержали восемь граждан Украины, пытавшихся въехать в страну с поддельными тестами на COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

В Баусском крае выявлено восемь нарушителей с украинским гражданством и один с литовским, а в Элейской волости Елгавского края - еще два литовца.

Против четырех граждан Украины начато административное делопроизводство, остальные призваны к административной ответственности.

С начала апреля выявлено уже около 100 нарушителей с поддельными тестами.

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Топ комментарии

  • Иван Стариков
    очень скоро Украине закроют въезд во все страны, потому как тут слишком много хитроделанных
  • Vova 6708a7cc
    Достойный штраф, и депортацию на лет 10, чтоб другим неповадно было.
  • Первый Второй
    Из 12 знакомых которые прилетели с семьями из Египта в апреле 9 удалили "Дію вдома" сразу после прохождения контроля. Только один повез жену с ребенком сдавать ПЦР по прибытии. Он просто не знал что можно и так.
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