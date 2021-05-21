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США пополнят ракетами израильскую систему "Железный купол", - Байден

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США пополнят ракетами израильскую систему "Железный купол", - Байден
Соединенные Штаты прилагают усилия для достижения мира на Ближнем Востоке, но в то же время поддерживают право Израиля на защиту от ракетных атак.

Об этом заявил президент США Джо Байден, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам американского лидера, с этой целью США пополнят ракетами израильскую систему "Железный купол".

"Только что я разговаривал с премьер-министром Нетаньяху. Сегодня я также говорил с президентом Египта", - сообщил президент США. Он подчеркнул, что в результате была подтверждена готовность сторон к безусловному прекращению боевых действий в регионе.

Однако, по словам Байдена, в разговоре с Нетаньяху он подтвердил, что США в полной мере "поддерживают право Израиля на самозащиту от неизбирательных ракетных ударов" со стороны ХАМАС и других группировок в секторе Газа.

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"Премьер-министр (Нетаньяху. - Ред.) выразил благодарность за систему "Железный купол", которую наши страны разрабатывали вместе, и которая спасла бесчисленные жизни израильских граждан... Я заверил его со своей стороны в полной поддержке относительно пополнения израильской системы "Железный купол" для обеспечения обороны и безопасности в будущем", - подчеркнул Байден.

Отметим, что "Железный купол" представляет собой мобильную всепогодную систему противоракетной обороны, способную перехватывать и уничтожать ракеты, снаряды, БПЛА и самолеты. Основное ее назначение - защита гражданского населения. В Израиле развернуты 10 таких батарей, которые продемонстрировали высокую эффективность во время последних массированных ракетных ударов ХАМАС и других экстремистских группировок.

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  • Прощай немытая раССея
    Военные итоги операции "Страж стен". Отчет ЦАХАЛа

    США поповнять ракетами ізраїльську систему "Залізний купол", - Байден - Цензор.НЕТ 657

    Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала военные итоги длившейся 11 дней контртеррористической операции "Страж стен" в секторе Газы.


    В ходе операции была уничтожена значительная часть сети подземных коммуникаций террористической организации ХАМАС в секторе (т.н. "метро"). В общей сложности были уничтожены около 100 километров туннелей.
    Были ликвидированы пять командиров бригад боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада" и 20 полевых командиров среднего уровня. Подтверждена ликвидация более 200 боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада".
    Уничтожены около 70 многоствольных ракетных установок и около 35 минометов. Нанесены удары по более чем 570 местам запуска ракет.
    Нанесен тяжелый урон мощностям разработки и производства вооружений, включая ликвидацию специалистов ("инженеров ХАМАСа"), уничтожение мастерских и центров разработки. Уничтожены здания пяти правительственных структур ХАМАСа, 11 зданий сил внутренней безопасности и пять зданий банков, которые были финансовыми структурами террористов.
    Уничтожены десятки форпостов, лагерей, оперативных квартир ХАМАСа, а также девять многоэтажных зданий, использовавшихся ХАМАСом для террористической деятельности.
    Сорвано подавляющее большинство попыток диверсий со стороны террористов, включая ликвидацию противотанковых расчетов, наступательных туннелей, а также семь попыток воздушных диверсий и две попытки морских диверсий.
    Системой ПРО "Железный купол" были перехвачены более 90% ракет, летевших на жилые кварталы.
    Отметим, что речь идет о предварительном отчете. В случае возобновления обстрелов из Газы операция "Страж стен" будет продолжена.
  • Чайка Київ
    Та й у нас так було, два роки тому. "Антипутінська коаліція". Була, та загула. Цей спадок "бариги" Зе-рмак поборов у першу чергу, як фуйло і звелиіло.
  • Helg1961
    По ценам 2014 г. стоимисть одной батареи 50 млн. долл., одна ракета - 90 тыс. Нам никто такое не подарит. А купить... Так воруя и ничего не производя?!... Нереально!
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