США пополнят ракетами израильскую систему "Железный купол", - Байден

Соединенные Штаты прилагают усилия для достижения мира на Ближнем Востоке, но в то же время поддерживают право Израиля на защиту от ракетных атак.

Об этом заявил президент США Джо Байден, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам американского лидера, с этой целью США пополнят ракетами израильскую систему "Железный купол".

"Только что я разговаривал с премьер-министром Нетаньяху. Сегодня я также говорил с президентом Египта", - сообщил президент США. Он подчеркнул, что в результате была подтверждена готовность сторон к безусловному прекращению боевых действий в регионе.

Однако, по словам Байдена, в разговоре с Нетаньяху он подтвердил, что США в полной мере "поддерживают право Израиля на самозащиту от неизбирательных ракетных ударов" со стороны ХАМАС и других группировок в секторе Газа.

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"Премьер-министр (Нетаньяху. - Ред.) выразил благодарность за систему "Железный купол", которую наши страны разрабатывали вместе, и которая спасла бесчисленные жизни израильских граждан... Я заверил его со своей стороны в полной поддержке относительно пополнения израильской системы "Железный купол" для обеспечения обороны и безопасности в будущем", - подчеркнул Байден.

Отметим, что "Железный купол" представляет собой мобильную всепогодную систему противоракетной обороны, способную перехватывать и уничтожать ракеты, снаряды, БПЛА и самолеты. Основное ее назначение - защита гражданского населения. В Израиле развернуты 10 таких батарей, которые продемонстрировали высокую эффективность во время последних массированных ракетных ударов ХАМАС и других экстремистских группировок.