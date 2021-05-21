В Раде зарегистрировано постановление о признании ХАМАС террористической организацией

В Верховной Раде зарегистрировали постановление о признании Украиной ХАМАС террористической организацией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщет нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

По словам парламентария, эту инициативу поддержали 80 народных депутатов из разных партий.

"Фактически Украина этим шагом присоединяется к цивилизованному миру, к нашим стратегическим партнерам - Евросоюза, США, Канады, а также Великобритании и Японии, которые давно признали это радикальное движение террористической организацией. Кроме того, такими действиями мы делаем шаг навстречу Израилю. И этот шаг давно назрел. Не в последнюю очередь потому, что главной страной, которая не только не признает ХАМАС террористической организацией, но и политически поддерживает это движение, является Российская Федерация, которая радушно принимает главарей ХАМАСа в Москве, и чей министр иностранных дел называет их "дорогими друзьями", - подчеркнула нардеп.

Василевская-Смаглюк отметила, что Кремль использует террористов ХАМАСа для давления на США, чтобы требовать уступки по другим вопросам.

"В частности, о признании аннексии Крыма и по урегулированию военного конфликта на Донбассе, а фактически - для легитимизации российской агрессии против Украины, на условиях Москвы", - добавила она.

Как свидетельствуют данные на сайте парламента, проект постановления передан на рассмотрение руководству.

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