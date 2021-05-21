В Винницкой области уже 10 больниц получили современные томографы, - ОГА

Приемные отделения Гайсинской и Бершадской опорных больниц получили современные компьютерные томографы. Жители смогут проходить обследования бесплатно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Винницкая ОГА.

Приемные отделения в этих больницах ранее были реконструированы в рамках президентской программы "Большая стройка".

Всего в области реконструировали 10 таких отделений. Гайсинское и Бершадское - два последних в регионе, куда доставили современное оборудование. Каждый из аппаратов КТ стоит около 20 млн гривен, их централизованно закупило Министерство здравоохранения Украины.

"Как и обещали в Министерстве здравоохранения, привезли по графику - на этой неделе. Это важный момент - финансирование "Большой стройки". Важно, что обследование КТ, так же, как рентген и УЗИ, в этих приемных отделениях жители смогут получать бесплатно", - отметил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Реконструкция была проведена также в больницах Козятина, Калиновки, Хмельника, Жмеринки, Могилева-Подольского, Ямполя, Тульчина, а также в городской больнице скорой помощи в Виннице.

Отмечается, что из всех больниц ремонт сейчас продолжается только в одной - в Козятине.

Во втором полугодии в Винницкой области ожидается начало реконструкции областной детской больницы и областной больницы имени Пирогова.

Напомним, всего в Украине планируется реконструировать и оснастить современным диагностическим оборудованием 177 приемных отделений опорных больниц. Об этом ранее заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

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