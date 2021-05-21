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За вчера вакцинировали от коронавируса 18 913 человек, всего - 971 034, - Минздрав

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За вчера вакцинировали от коронавируса 18 913 человек, всего - 971 034, - Минздрав
18 913 человек были привиты от COVID-19 за сутки 20 мая 2021. Одну дозу вакцины получили 6 287 человек, полностью иммунизированы - 12 626 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"С начала прививочной кампании привиты 971 034 человека, из них получили 1 дозу - 971 032 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 60 696 человек. Всего сделано 1 031 728 прививок", - уточнили и министерстве.

По состоянию на 20 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 577 799 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Темпи вакцинації космічні За вчера вакцинировали от коронавируса 18 913 человек, всего - 971 034, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5268
  • Bodalux
    Те, що ви описали - це реальність. А статистика МОЗу - це просто цифри. Між ними мало чого спільного.

    Це те саме, що шукати щось спільне з заявами в відосиках Гідранта і діями зеленої шобли.
  • Стас Белов fce31e0a
    Знакомая 60+ хотела вакцинироваться на этой неделе, семейный доктор сказала - без проблем, берите даже знакомых, вакцинируем всех... приехала (живет за Киевом) в больнице сказали вакцины нет, осталась только на вторую дозу. Вопрос - это статистика тех кого прививают второй дозой?
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