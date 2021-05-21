На часе вопросов к правительству "Голос" спросит Шмыгаля, будет ли когда-то у этого Кабмина программа действий, - Рудик

Пария "Голос" сегодня в ходе часа вопросов к правительству спросит премьера Дениса Шмыгаля, когда появится программа Кабмина.

Об этом в интервью журналистам в ВР заявила лидер партии Кира Рудик, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы зададим вопрос, будет ли когда-то у этого правительства программа действий, которую должен утвердить парламент, или они планируют и дальше работать без программы, без стратегии, просто с громкими заявлениями по поводу того, что они планируют", - отметила она.

Рудик считает, что правительство не справилось с борьбой с коронавирусом и именно поэтому министр здравоохранения Максим Степанов ушел в отставку.

Нардеп рассказала, что "Голос" также хочет узнать о плане работы нового главы Минздрава Виктора Ляшко.

"В его речи во время назначения мы услышали, что он будет работать над медстрахованием и над разработкой украинской вакцины (от коронавируса. - Ред.). На самом деле сейчас нужно понимать, каким образом будет использовано время (следующие три месяца. - Рудик.) для того, чтобы подготовиться к следующей волне пандемии", - рассказала Рудик.

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