Размер субсидий не будет уменьшаться, - министр соцполитики Лазебная

В Украине не будет меняться размер субсидий. Однако произойдет корректировка в соответствии с имущественным положением граждан.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщила журналистам министр соцполитики Марина Лазебная.

Министр подчеркнула, что сейчас изменений относительно размера субсидий происходить не будет.

"Нет, размер субсидий не будет уменьшаться. Собственно, что такое размер субсидий. Это разница между размером платежки и доходами людей, собственно по тем нормативам, которые у них есть. Произойдет корректировка в соответствии с имущественным положением", - сказала Лазебная.

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