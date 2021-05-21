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Размер субсидий не будет уменьшаться, - министр соцполитики Лазебная

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Размер субсидий не будет уменьшаться, - министр соцполитики Лазебная
В Украине не будет меняться размер субсидий. Однако произойдет корректировка в соответствии с имущественным положением граждан.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщила журналистам министр соцполитики Марина Лазебная.

Министр подчеркнула, что сейчас изменений относительно размера субсидий происходить не будет.

"Нет, размер субсидий не будет уменьшаться. Собственно, что такое размер субсидий. Это разница между размером платежки и доходами людей, собственно по тем нормативам, которые у них есть. Произойдет корректировка в соответствии с имущественным положением", - сказала Лазебная.

Читайте: Верификация субсидий продолжается. Справедливо, чтобы их получали те, кто в них действительно нуждается, - Шмыгаль (обновлено)

Топ комментарии

  • Super Gut
    По факту, субсидий сейчас уже нет. Поэтому уменьшатся уже нечему
  • Vadym Tsyrkalyuk
    просто она будет не всем даваться
  • Вася Шевченко f77d76ba
    просто будет уменьшаться количество субсидантов (тем кому повезет))))
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