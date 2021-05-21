В ОП назвали критику вышиванки Зеленского "ложью и немотивированным злобным хейтом": "Они сшиты на основе украинских традиций кроя"
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал советник руководителя Офиса главы государства Михаил Подоляк в комментарии, переданном Укринформу.
"Вышиванки Владимира Зеленского и Елены Зеленской, которые и попали под немотивированный злобный хейт известной политической группы, сделаны украинским дизайнером Артемом Климчуком (бренд artemklimchuk) и на основе украинских традиций кроя, подбора орнаментов", - отметил он.
Подоляк назвал ряд сообщений о том, что нынешняя вышиванка Зеленского "не такая", - "очередной волной очередной лжи", и подчеркнул, что украинская культура гораздо богаче, чем, по его словам, "зашоренные и воспитанные еще по-советским лекалам представления о ней".
Советник главы ОП напомнил, что украинская вышиванка - это не один какой-то образ, не один узор и не одна модель.
"И это не только то, что привычно для тех, кто воспитан еще на советских мультфильмах про казаков. Можно просто погуглить, что такое, например, клембовская вышивка, какие разные бывают техники вышивки, варианты кроя и как менялась вышиванка в разные исторические периоды. Настоящая культура всегда богаче, чем поверхностные представления о ней. Это разные региональные особенности, это в том числе и современные интерпретации региональных особенностей", - считает Подоляк.
Как сообщалось, 20 мая Президент Владимир Зеленский ко Дню Вышиванки опубликовал совместное с женой фото у вышиванках. Позже появилась информация, что вышиванка главы государства очень похожа на российскую косоворотку, которая является предметом российского народного костюма.