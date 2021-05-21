Прокуратура провела обыски в "Киевтеплоэнерго"

Столичная прокуратура совместно с ГФС провела обыски в служебных помещениях коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" и в офисных помещениях подрядных предприятий в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами при выполнении строительно-монтажных работ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Согласно материалам следствия, частное общество на протяжении 2019-2020 гг по заказу КП "Киевтеплоэнерго" осуществляло работы по реконструкции тепловых сетей, капитальному ремонту аварийных участков тепловых сетей по объектам и жилым домам Киева на общую сумму 260 млн грн.

При этом, указанная подрядная организация выполнила указанные работы не в полном объеме и с завышением стоимости работ и материалов. Кроме того, при этом осуществлялось оформление выполнения субподрядных работ и поставки товаров от предприятий с признаками фиктивности.

На основании постановления суда в офисных помещениях указанных предприятий, в том числе коммунального предприятия, проведены обыски с целью поиска первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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