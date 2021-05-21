Финансирование COVID-больниц проходит согласно плану, медики вовремя получают 300% доплаты, - Шмыгаль

Финансирование больниц, работающих с коронавирусом, осуществляется согласно плану.

Об этом в парламенте, отвечая на вопросы депутатов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, ряд больниц подписали так называемые "ковидные пакеты". Шмыгаль заверил, что в "ковидных отделениях" медперсонал вовремя получает доплату 300 процентов.

Напомним, ранее премьер-министр сообщил, что в госбюджете-2021 предусмотрено увеличение заработных плат для всех медиков.

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