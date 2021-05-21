"Лучшая туалетная комната 2021": Сумская и Харьковская ОГА предлагают местным органам образования принять участие в конкурсе на лучшую уборную. ДОКУМЕНТ

Харьковская и Сумская ОГА направили в местные органы образования предложение принять участие в конкурсе "Лучшая туалетная комната 2021".

Об этом в Facebook сообщила нардеп "ЕС" Яна Зинкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Без комментариев. Теперь учебные заведения должны прислать 5-6 фото туалета для участия в конкурсе лучший туалет 2021", - говорится в сообщении.

Так, нардеп опубликовала документы Сумской и Харьковской ОГА, в которых учебным заведениям предлагают принять участие в конкурсе "Best WC".

"BEST WC" - это Всеукраинский ежегодный конкурс на лучшую туалетную комнату среди общественных заведений государственной и коммунальной собственности, цель которого способствовать внедрению высоких стандартов санитарных норм в публичных туалетных комнатах и развивать туалетную культуру", - говорится в документе.

Отмечается, что для участия в конкурсе необходимо отправить заявку, 5-6 фотографий или видео туалета на почту конкурса.

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