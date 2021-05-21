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Лерос обвинил Любченко в "скрутках" НДС: Что вы такого скручиваете Ермаку и Зеленскому, что вас посадили не в тюрьму, а в кресло министра?

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Лерос обвинил Любченко в "скрутках" НДС: Что вы такого скручиваете Ермаку и Зеленскому, что вас посадили не в тюрьму, а в кресло министра?
Нардеп Гео Лерос, выступая в парламенте, обвинил первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко в коррупции.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Февраль - 4 миллиарда 800 миллионов, март - 5,5 миллиардов гривен, апрель - почти 7 миллиардов гривен. Эта сумма "скруток" НДС, которые бюджет Украины недополучил. У меня к вам, как к коррупционеру с опытом, как к "крестному отцу" этих "скруток" НДС, вопрос: что вы такого скручиваете Ермаку и Зеленскому, что вас посадили не в тюрьму, а в кресло министра экономики и первого вице-премьера?" - обратился Лерос к Любченко.

Любченко ответил: "Все, что названо - это минусы, которые выявила налоговая служба. А плюсы находятся на Едином казначейском счете".

Напомним, 20 мая Рада назначила Любченко первым вице-премьером - министром экономики.

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Топ комментарии

  • Nickol Nickols
    доллары скручивает и закидывает их на Кипр Лерос обвинил Любченко в "скрутках" НДС: Что вы такого скручиваете Ермаку и Зеленскому, что вас посадили не в тюрьму, а в кресло министра? - Цензор.НЕТ 2470
  • Vadim Slivkanich
    Добре, що є такі як Лерос - тримають владу у напрузі.
  • jklpqrs
    А таки да, что он им скручивает? Любопытно же...
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