Оригинал Конституции Орлика будет представлен на праздновании 30-летия Независимости. Швеция временно передаст Украине экспонат, - Кулеба

Оригинал Конституции Пилипа Орлика будет представлен в качестве экспоната в рамках празднования 30-летия Независимости Украины.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Я обещал сюрприз и теперь это уже не секрет: впервые за 311 лет оригинал Конституции Пилипа Орлика попадет в Украинское государство. Мы возвращаем Украине Украину. Присутствие оригинала Конституции уже в независимом государстве - это еще один шаг восстановления нашей исторической преемственности со времен Руси, казацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день", - отмечает министр.

По его словам, по поручению главы государства Владимира Зеленского, МИД обратился к Швеции с просьбой предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика (1710) для ее временного экспонирования в Украине в рамках празднования 30-й годовщины Независимости.

"Это были очень сложные переговоры, нам предлагали копию, но мы хотели только оригинал, который никогда не был в Украине. И поэтому я особенно благодарен Швеции за проявление настоящей солидарности с Украиной и взаимной готовности в дальнейшем развивать тысячелетние связи между нашими народами", - отметил Кулеба, поблагодарив при этом всех, кто причастен к готовности временно передать Украине экспонат.

"Кстати, Конституция Орлика будет не единственным шведским экспонатом - Линчопингская городская библиотека согласилась предоставить для временного экспонирования в Украине гетманскую булаву, которая, по легенде, после гетмана Ивана Мазепы принадлежала гетману Пилипу Орлику. Я также благодарен библиотеке за это решение", - подытожил глава МИД.

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