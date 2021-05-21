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Рада призывает США ввести общие санкции за строительство "Северного потока-2"

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Рада призывает США ввести общие санкции за строительство "Северного потока-2"
Парламент обратился к США по поводу строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности народные депутаты проголосовали за проект постановления "Об Обращении Верховной Рады Украины к Палате представителей и Сенату Конгресса Соединенных Штатов Америки 117-го созыва относительно активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем общего введения санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток-2".

За такое решение проголосовали 292 народных депутата.

"Верховная Рада Украины призывает Палату представителей и Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки 117-го созыва использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток-2" путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе "Nord Stream AG", - говорится в обращении.

Выступая в парламенте перед голосованием, спикер Дмитрий Разумков попросил поддержать постановление, так как речь идет о борьбе за энергетическую независимость и безопасность Украины, а здесь "будет тяжело противостоять без международной поддержки".

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Топ комментарии

  • Solomon c5c4359c
    Ага, а мы пока электрикой из рашки побарыжим.
  • multissstar .
    вы ублюдки сначала свои санкции введите, например не покупайте электричество и страны агрессора. А потом уже кого-то призывайте к чему-то. А рыбку съесть, и на.й сесть такое не проканает
  • Veter Isinski
    За 4 года было 2 встречи. С нулевым результатом.
    Байда же делает непрерывно подарки с первого дня правления - продлил невыгодный СНВ, 25 января возобновилось строительство СП-2, снял санкции, пригласил пуйло на климатический саммит, где тот почувствовал триумф значимости... Украину байда не пригласил вообще, хотя там были Сингапуры и кении...
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