Рада призывает США ввести общие санкции за строительство "Северного потока-2"

Парламент обратился к США по поводу строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности народные депутаты проголосовали за проект постановления "Об Обращении Верховной Рады Украины к Палате представителей и Сенату Конгресса Соединенных Штатов Америки 117-го созыва относительно активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем общего введения санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток-2".

За такое решение проголосовали 292 народных депутата.

"Верховная Рада Украины призывает Палату представителей и Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки 117-го созыва использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток-2" путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе "Nord Stream AG", - говорится в обращении.

Выступая в парламенте перед голосованием, спикер Дмитрий Разумков попросил поддержать постановление, так как речь идет о борьбе за энергетическую независимость и безопасность Украины, а здесь "будет тяжело противостоять без международной поддержки".

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