За сутки в ВСУ зарегистрировано 10 новых случаев COVID-19, всего болеет 263 человека

По состоянию на 10.00 21 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 263 человека.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Командования Медсил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели 24 725 человек, летальных случаев 91. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 89 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них 4 человека госпитализированы в учреждения здравоохранения.

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С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 52 099 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 3288 военные медики.

За минувшие сутки от COVID-19 привито 42 человека.