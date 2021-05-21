"Укроборонпром" одержал победу в суде над российской самолетостроительной корпорацией "МиГ"

Кассационный суд в составе Верховного суда Украины принял окончательное решение в пользу ГП "Красиловский агрегатный завод", который входит в состав "Укроборонпрома", в деле против "Российской самолетостроительной корпорации "МиГ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Судебный спор касался требования "МиГ" к предприятию Концерна вернуть средства, уплаченные на основании контракта 2013 года за заказанную и произведенную в Украине продукцию военного назначения. Ее поставка стала невозможной из-за российской агрессии против нашего государства и введенные Украиной запреты и санкции", - говорится в сообщении.

Спор рассматривался судами более двух лет и завершился победой "Укроборонпрома" и "Красиловского агрегатного завода".

Так, Верховный Суд подтвердил, что введенные Украиной санкции против корпорации "МиГ" делают невозможным возвращение полученных средств.

В госконцерне напомнили, что "МиГ" входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, 100% акций которой принадлежит правительству Российской Федерации. Является одним из крупнейших предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которое выполняет полный цикл работ по производству, ремонту и модернизации истребительной авиации, в частности самолетов МиГ-29 и их модернизированных версий.

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