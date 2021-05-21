Рада приняла за основу законопроект о статусе НАБУ
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности, народные депутаты проголосовали за законопроект № 5459-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины".
За такое решение - 288 народных депутатов.
Также парламентарии 259 голосами сократили сроки подготовки документа ко второму чтению.
Перед голосованием, выступая в парламенте, народный депутат "СН", глава комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина подчеркнула, что документом предлагается "определить статус НАБУ, как спецоргана центральной власти со специальным статусом, и назначением директора НАБУ Кабинетом Министров".
"Вне изменений в Конституцию, это единственный вариант, как мы можем урегулировать статус НАБУ... Без внесения изменений в Конституцию мы не можем предусмотреть участие Верховной Рады в назначении директора НАБУ", - заявила она.