Рада приняла за основу законопроект о статусе НАБУ

Парламент принял за основу законопроект о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, народные депутаты проголосовали за законопроект № 5459-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины".

За такое решение - 288 народных депутатов.

Также парламентарии 259 голосами сократили сроки подготовки документа ко второму чтению.

Перед голосованием, выступая в парламенте, народный депутат "СН", глава комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина подчеркнула, что документом предлагается "определить статус НАБУ, как спецоргана центральной власти со специальным статусом, и назначением директора НАБУ Кабинетом Министров".

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"Вне изменений в Конституцию, это единственный вариант, как мы можем урегулировать статус НАБУ... Без внесения изменений в Конституцию мы не можем предусмотреть участие Верховной Рады в назначении директора НАБУ", - заявила она.