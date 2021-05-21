Дело против Семенченко ведется по запросу КГБ Беларуси. ДОКУМЕНТ

Следственным отделом управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по Гродненской области расследуется уголовное дело по обвинению граждан Республики Беларусь в ходе которого власти Украины получили запрос на следственные действия с экс-депутатом Семеном Семенченко.

Об этом говорится в поручении об оказании правовой помощи по уголовному делу № 20125030489, которое находится в распоряжении редакции "Цензор.НЕТ".

Согласно документу, следственным отделом управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по Гродненской области расследуется уголовное дело №20125030489 по обвинению граждан Республики Беларусь:

Автуховича Николая Николаевича (AUTUKHOVICH MIKALAI), 07.01.1963 года рождения, уроженца г. Волковыска Гродненской области;

Попка Артура Викторовича (РОРОК ARTHUR), 05.05.1969 года рождения, уроженца г. Минска,

Савы Павла Михайловича (SAVA PAVEL), 27.05.1974г ода рождения, уроженца г. Минска,

Снегура Виктора Адамовича(SNEHURVIKTAR), 20.07.1988 года рождения, уроженца д.Копище Олевского района Житомнрской области Украины, и иных лиц в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 289 (Акт терроризма, совершенный повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 124, 126, 290-1–290-5, частью 4 статьи 309, частью 3 статьи 311 и статьей 359 настоящего Кодекса Респблики Беларусь, или сопряженный с причинением тяжких телесных повреждений, – наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет), частью 6 статьи 16 (Соучастие в преступлении) и частью 2 статьи 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Отметим, что Комитет госбезопасности Беларуси ранее сообщал, что "пресёк деятельность группировки активиста Автуховича, которая готовила взрывы и убийства". По версии КГБ Беларуси, для этого нелегально привезла из Украины оружие и взрывчатку. Беларусское телевидение выпустило об 2 серии передачи "Тротил протеста". (серия 1, серия 2).













"Комитет государственной безопасности Республики Беларусь заверяет, что данная просьба об оказании правовой помощи расследуемому уголовному делу составлена в полном соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормами международного права, уполномоченным на то органом и в пределах предоставленных полномочий. Любые сведения или документы, полученные в результате исполнения данного поручения, будут использованы только для целей расследования, в качестве доказательств при судебном рассмотрении данного уголовного дела и не повлекут за собой нарушений прав третьих лиц", - говорится в поручении.

В КГБ Беларуси "заранее благодарны за оказанную правовую помощь, безотлагательное и качественное исполнение поручения". Силовики захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенка выразили свою готовность "во взаимовыгодном сотрудничестве в борьбе с преступностью".

Как сообщалось ранее, подозреваемый в создании НВФ экс-депутат Семена Семенченко заявил, он и его соратники собирались обучать белорусских активистов самообороне, чтобы те при необходимости могли встать в первом ряду борьбы против российской агрессии.

По словам Семенченко, осенью прошлого года его имя появилось в материалах дел против ряда белорусских оппозиционеров. Лукашенковские силовики утверждали, что он якобы поставлял белорусской оппозиции оружие и помогал переходить границу. По словам Семенченко, это не так - он и его товарищи всего лишь собирались учить белорусов самообороне.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина".