Дело против Семенченко ведется по запросу КГБ Беларуси. ДОКУМЕНТ
Об этом говорится в поручении об оказании правовой помощи по уголовному делу № 20125030489, которое находится в распоряжении редакции "Цензор.НЕТ".
Согласно документу, следственным отделом управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по Гродненской области расследуется уголовное дело №20125030489 по обвинению граждан Республики Беларусь:
- Автуховича Николая Николаевича (AUTUKHOVICH MIKALAI), 07.01.1963 года рождения, уроженца г. Волковыска Гродненской области;
- Попка Артура Викторовича (РОРОК ARTHUR), 05.05.1969 года рождения, уроженца г. Минска,
- Савы Павла Михайловича (SAVA PAVEL), 27.05.1974г ода рождения, уроженца г. Минска,
- Снегура Виктора Адамовича(SNEHURVIKTAR), 20.07.1988 года рождения, уроженца д.Копище Олевского района Житомнрской области Украины, и иных лиц в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 289 (Акт терроризма, совершенный повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 124, 126, 290-1–290-5, частью 4 статьи 309, частью 3 статьи 311 и статьей 359 настоящего Кодекса Респблики Беларусь, или сопряженный с причинением тяжких телесных повреждений, – наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет), частью 6 статьи 16 (Соучастие в преступлении) и частью 2 статьи 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Отметим, что Комитет госбезопасности Беларуси ранее сообщал, что "пресёк деятельность группировки активиста Автуховича, которая готовила взрывы и убийства". По версии КГБ Беларуси, для этого нелегально привезла из Украины оружие и взрывчатку. Беларусское телевидение выпустило об 2 серии передачи "Тротил протеста". (серия 1, серия 2).
"Комитет государственной безопасности Республики Беларусь заверяет, что данная просьба об оказании правовой помощи расследуемому уголовному делу составлена в полном соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормами международного права, уполномоченным на то органом и в пределах предоставленных полномочий. Любые сведения или документы, полученные в результате исполнения данного поручения, будут использованы только для целей расследования, в качестве доказательств при судебном рассмотрении данного уголовного дела и не повлекут за собой нарушений прав третьих лиц", - говорится в поручении.
В КГБ Беларуси "заранее благодарны за оказанную правовую помощь, безотлагательное и качественное исполнение поручения". Силовики захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенка выразили свою готовность "во взаимовыгодном сотрудничестве в борьбе с преступностью".
Как сообщалось ранее, подозреваемый в создании НВФ экс-депутат Семена Семенченко заявил, он и его соратники собирались обучать белорусских активистов самообороне, чтобы те при необходимости могли встать в первом ряду борьбы против российской агрессии.
По словам Семенченко, осенью прошлого года его имя появилось в материалах дел против ряда белорусских оппозиционеров. Лукашенковские силовики утверждали, что он якобы поставлял белорусской оппозиции оружие и помогал переходить границу. По словам Семенченко, это не так - он и его товарищи всего лишь собирались учить белорусов самообороне.
Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина".