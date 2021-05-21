Мирослава Гонгадзе в день рождения покойного супруга: Он зажигал сердца и побудил нас к действию

Супруга убитого журналиста Георгия Гонгадзе Мирослава поздравила покойного мужа с днем рождения.

Об этом Гонгадзе написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 52 года назад, родился человек которому судьбой было изменить государство. Человек, который своим воодушевлением и любовью к людям и стране зажигал сердца и побудил нас к действию. Моя зажженная им душа до сих пор не находит покоя, я знаю что он чувствовал, о чем мечтал, чего хотел. И пока эти стремления не реализованы я не имею права отступить", - говорится в сообщении.

"И я верю, что мы все-таки построим эту страну грез. С Днем рождения, любимый" , -добавила Гонгадзе.

Напомним, в апреле 2000 года журналист Георгий Гонгадзе основал интернет-издание "Украинская правда". А уже через полгода, в сентябре, он исчез. 2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено тело, в котором друзья и родственники узнали журналиста. Большинство проведенных впоследствии экспертиз подтвердили, что найденный труп - это тело Гонгадзе. Однако только в феврале 2001 года Генеральная прокуратура признала факт смерти журналиста и возбудила дело по статье "умышленное убийство", а в сентябре 2002 года признала, что найденное в Таращанском лесу тело принадлежит Гонгадзе. В 2009 году в Киевской области были найдены останки черепа, которые принадлежали исчезнувшему журналисту. Но мать Георгия Гонгадзе до последнего не верила, что найденные останки принадлежат ее сыну, поэтому его похоронили только 22 марта 2016 года.

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