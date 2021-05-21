Снятие санкций с "Северного потока - 2" - это приглашение Путина к агрессии против Украины, - Порошенко

Отмена санкций против российского проекта "Северный поток-2" является опасным сигналом украинской власти о том, что нужно активнее отстаивать национальные интересы на международной арене.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко с трибуны парламента.

Лидер "ЕС" назвал Обращение Верховной Рады Украины к Палате представителей и Сенату Конгресса США о продлении санкций против "Северного потока-2" "очень своевременной инициативой, объединяющей позиции украинского парламента по чрезвычайно важным для нас вопросам - не просто энергетической, а национальной безопасности".

"Пять лет наша команда держала оборону против строительства "Северного потока-2" - Верховная Рада предыдущего созыва. Только моих статей в Германии было девять штук для того, чтобы формировать общественное мнение внутри Германии", - подчеркнул Порошенко.

"Мы видим огромную опасность в том, что принцип "ничего об Украине без Украины" был нерушимым - а сейчас все эти вопросы обсуждаются без Украины", - предостерегает пятый президент.

По его словам, снятие санкций с "Северного потока-2" - это приглашение Путина к агрессии против нашего государства

"Это превращение Украины из важнейшего для Европы партнера по энергетической безопасности в обычного импортера, возможно, с хранением газа в подземных хранилищах. Эта работа требует ежедневной координации работы. Мы не можем сегодня внешнюю безопасность государства делать заложником внутренних раздоров", - добавил лидер "ЕС".

"Я твердо убежден, что наше обращение к Конгрессу Соединенных Штатов, к Европейскому парламенту, к лидерам стран Европейского Союза еще дает нам надежду остановить этот чрезвычайно опасный для нас сценарий", - подытожил Порошенко.

Напомним, сегодня парламент Украины обратился к США по поводу строительства газопровода "Северный поток-2".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если "Северный поток-2" будет реализован, это будет поражение дипломатии США, - Кулеба