"Медучреждение, в котором требовали деньги с пациента, рискует потерять договор с НСЗУ и остаться без госфинансирования", - Виленский

Медучреждение, в котором требовали деньги с пациента, рискует потерять договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и остаться без финансирования из государственного бюджета.

Об этом и.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы подали уже 55 запросов в Национальную полицию и более 30 в прокуратуру. Открыт ряд уголовных производств. В частности, по факту неоказания медицинской помощи работниками Сарненской ЦРБ. В результате умерла пациентка с ковидом. В больнице требовали деньги за лабораторные исследования, лекарства. А реальное состояние здоровья пациентки скрывали от ее родных.

Или в Сумской клинической больнице № 5 пациентов заставляли покупать за собственные средства лекарства, которые включены в Программу медицинских гарантий. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о нарушении прав пациентов на бесплатную медицинскую помощь.

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Медучреждение, в котором требовали деньги с пациента, рискует потерять договор с НСЗУ и остаться без финансирования из государственного бюджета", - отметил Виленский.

Он также отметил, что НСЗУ в полной мере обеспечивает медицинские учреждения финансированием для бесплатного лечения пациентов, в том числе с COVID-19. Проблема в том, что вместо того, чтобы использовать средства по назначению - медицинские учреждения аккумулируют их у себя на счетах.

"Даже если денег достаточно. Мы видим, что заведение начинает аккумулировать эти средства на своих счетах, не тратя их на обеспечение бесплатного лечения. И в этом проблема.

Недавно у нас был кейс с Одесским онкоцентром, на который жаловались пациенты, что у них требуют деньги на лечение. В то же время на счетах учреждения аккумулировано более 100 млн грн. Эти деньги можно было потратить на обеспечение бесплатной медицинской помощи пациентам, повышение заработных плат врачей и медицинских сестер, закупку лекарств и тому подобное. Но этого сделано не было", - отметил Виленский.

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Он подчеркнул, что всего, по состоянию на начало года на счетах медицинских учреждений лежало более 17 миллиардов гривен неиспользованных средств. "Это достаточно большая сумма. И следует говорить не только о том, что бюджет на программу медицинских гарантий нужно увеличивать, а и о необходимости рационального и эффективного использования средств руководителями медучреждений", - отметил и.о. главы НСЗУ.

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