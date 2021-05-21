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Верховный Суд признал генерала Назарова невиновным в гибели десантников в сбитом Ил-76

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Верховный Суд признал генерала Назарова невиновным в гибели десантников в сбитом Ил-76
Верховный Суд Украины принял решение признать генерал-майора Назарова невиновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook соощил адвокат родственников погибших десантников Виталий Погосян.

"Все, приговоров по Иловайску и Дебальцево - не будет. Назаров признан невиновным", - говорится в сообщении.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

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Топ комментарии

  • Иван Петров 46dae11c
    "Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет." ну с таким обвинением странно было на что-то иное надеятся. Это как "генерал знал, что на войне, возможно, убивают, но приказал сражаться". Как-то по дебильному текст написан (с) Так слона не продать.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Узбпгойсч, ніхто тебе не захищає. Просто для дивпнного вояки поясню. Десантники висувалися на ротацію у Луганськ юний аеропорт змінити своїх побратимів, у яких закінчувалася і їжа, і **********. І повітряний шлях на той момент був найбезпечнішим. Можна було прориватися з боєм і покласти і техніку, і бійців. Але повторю, на той момент цей шлях вважався найбезпечнішим. Це перше. І друге. Винним у загибелі десантників є пуцин і його "русскій мір". І останнє - так, іноді літаки збивають. І американські, і навіть савецькі збивали, навіть у Кабульському аеропорту. Бо війна - це війна. І у військових така професія.
  • Иван Петров 46dae11c
    я не совсем помню контекст происходящего, но нахрена нужны были десантники в Харькове ? В Киеве тож наверное было безопасно. Но вот %лядь понадобились они не в Киеве и не в Харькове.
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