Рада приняла за основу проект Закона о Службе военного капелланства

Парламент проголосовал за основу проект Закона о Службе военного капелланства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 299 народных депутатов.

Выступая в парламенте, нардеп "Батькивщины" Валентин Наливайченко подчеркнул, что этим законопроектом предоставляется возможность, чтобы "Библия, Тора, Коран были с нашими военнослужащими".

В свою очередь, нардеп Владимир Вятрович призвал проголосовать за законопроект и отметил, что одной з исторических традиций является военное капелланство, а сейчас это еще и международный опыт.

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