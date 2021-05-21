Рада приняла за основу проект Закона о Службе военного капелланства
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Парламент проголосовал за основу проект Закона о Службе военного капелланства.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 299 народных депутатов.
Выступая в парламенте, нардеп "Батькивщины" Валентин Наливайченко подчеркнул, что этим законопроектом предоставляется возможность, чтобы "Библия, Тора, Коран были с нашими военнослужащими".
В свою очередь, нардеп Владимир Вятрович призвал проголосовать за законопроект и отметил, что одной з исторических традиций является военное капелланство, а сейчас это еще и международный опыт.