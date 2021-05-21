И.о. главы НСЗУ Виленский призвал жаловаться на нарушения прав пациентов со стороны медработников: "Это поможет изменить систему"

И.о. главы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский призвал украинцев отстаивать свои права пациента и в случае нарушения их со стороны медицинских сотрудников - жаловаться в НСЗУ. В долгосрочной перспективе это приведет к тому, что в больницах начнут отказываться от старых правил и начнут работать по новым.

Об этом Виленский заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Пациент должен знать свои права и пользоваться ими. Речь идет о праве свободно выбирать и менять врача. А также пациент может оставить жалобу в НСЗУ о нарушении своих прав. Конечно, оформление жалобы не решит проблему за один день. Но в долгосрочной перспективе это приведет к тому, что в больницах начнут отказываться от старых правил и начнут работать по новым. Поэтому сообщая о нарушении своих прав, пациенты помогают менять систему", - отметил Виленский.

Он рассказал, что если у пациента, к примеру, требуют деньги за услуги, которые оплачивает НСЗУ по Программе медицинских гарантий, это является нарушением договора. В таком случае пациент или его родственники могут оставить жалобу на сайте НСЗУ, подробно описав ситуацию, которая сложилась и оставить контактный телефон для обратной связи.

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"НСЗУ обрабатывает такие обращения и проводит работу с заведением и его владельцем - и требует восстановить пациента в его правах. И у нас есть отдельные случаи, когда пациентам вернули деньги. Например, 30 тысяч грн вернули пациенту за лечение ковида в одной из львовских больниц", - рассказал и.о. главы НСЗУ.

Он также отметил, что электронный кабинет пациента также является важным инструментом контроля за процессом лечения.

"У пациента будет доступ ко всем медицинским записям, созданным в отношении него. В тех странах, где это ввели, практика показала, что качество предоставления медицинских услуг повышается. Потому что, имея все данные под рукой, вы можете получить справку или консультацию у другого врача, уточнить правильность лечения, нужны были те или иные лекарственные средства или медицинское вмешательство. Это будет сильный инструмент контроля со стороны пациента.

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Украина - одна из немногих стран, которая не лицензирует врачебную практику. У нас лицензируется учреждение здравоохранения, а оно уже заключает договор с работником. Вот второй инструмент после электронного кабинета (а может, и первый), это лицензирования врачебной практики", - заключил Виленский.

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