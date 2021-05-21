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Дело Медведчука: Под Апелляционным судом произошла потасовка, бросали бутылки и фаеры. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Между активистами патриотических сил и "группой поддержки" Виктора Медведчука под стенами Апелляционного суда произошли стычки. Полиция вмешалась в конфликт.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отмечается, что полиция не позволила конфликту перерасти в более масштабный.

Активисты и "титушки" бросила фаеры и бутылки друг в друга. Некоторое время была заблокирована проезжая часть.

Правоохранители никого не задержали.

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Дело Медведчука: Под Апелляционным судом произошла потасовка, бросали бутылки и фаеры 01
Дело Медведчука: Под Апелляционным судом произошла потасовка, бросали бутылки и фаеры 02
Дело Медведчука: Под Апелляционным судом произошла потасовка, бросали бутылки и фаеры 03
Дело Медведчука: Под Апелляционным судом произошла потасовка, бросали бутылки и фаеры 04
Дело Медведчука: Под Апелляционным судом произошла потасовка, бросали бутылки и фаеры 05
Дело Медведчука: Под Апелляционным судом произошла потасовка, бросали бутылки и фаеры 06
Дело Медведчука: Под Апелляционным судом произошла потасовка, бросали бутылки и фаеры 07
Дело Медведчука: Под Апелляционным судом произошла потасовка, бросали бутылки и фаеры 08
Дело Медведчука: Под Апелляционным судом произошла потасовка, бросали бутылки и фаеры 09
Дело Медведчука: Под Апелляционным судом произошла потасовка, бросали бутылки и фаеры 10
Дело Медведчука: Под Апелляционным судом произошла потасовка, бросали бутылки и фаеры 11
Дело Медведчука: Под Апелляционным судом произошла потасовка, бросали бутылки и фаеры 12
Дело Медведчука: Под Апелляционным судом произошла потасовка, бросали бутылки и фаеры 13
Дело Медведчука: Под Апелляционным судом произошла потасовка, бросали бутылки и фаеры 14
Дело Медведчука: Под Апелляционным судом произошла потасовка, бросали бутылки и фаеры 15
Дело Медведчука: Под Апелляционным судом произошла потасовка, бросали бутылки и фаеры 16
Дело Медведчука: Под Апелляционным судом произошла потасовка, бросали бутылки и фаеры 17
Дело Медведчука: Под Апелляционным судом произошла потасовка, бросали бутылки и фаеры 18
Дело Медведчука: Под Апелляционным судом произошла потасовка, бросали бутылки и фаеры 19
Дело Медведчука: Под Апелляционным судом произошла потасовка, бросали бутылки и фаеры 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Debor
    пока вонючих кацапов на место в стране не поставим толку не будет
  • Рома Маестро
    Запорожье 2014 год....титушня - можем повторить!!!
    Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри - Цензор.НЕТ 4078
  • Андрей Андрийко
    А почему их нельзя собрать в кучу и рассказать кто они от куда каждый!!!! Почему они есть??? Я их не хочу!! Почему я должен видеть этих титушек?
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