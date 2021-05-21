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В некоторых государственных учреждениях врачи зарабатывают по 20 тысяч гривен, - и.о. главы НСЗУ

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В некоторых государственных учреждениях врачи зарабатывают по 20 тысяч гривен, - и.о. главы НСЗУ
На сегодняшний день благодаря совместным усилиям руководства больницы, ее владельцев и сотрудничеству с НСЗУ в некоторых медицинских учреждениях врачи зарабатывают около 20 тысяч гривен в месяц.

Об этом и.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы уже видим эти эффективные модели в заведениях, где есть эффективные руководители, которые говорят нам "Все хорошо". В таких заведениях заработная плата врачей может быть и 20 тысяч гривен. И это не единичные случаи. Есть очень много таких примеров. Тернопольская городская детская больница - в заведении выросли зарплаты медицинских работников, провели ремонт практически всех помещений, закупили новое медицинское оборудование. Такие же положительные изменения произошли в Днепровской городской больнице № 4. Новейшее медицинское оборудование закупили и установили в Сумской областной детской больнице и принимают пациентов из разных регионов. Положительные результаты достигаются совместными усилиями руководства больницы, ее владельцев и сотрудничеству с НСЗУ", - отметил Виленский.

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Напомним, и.о. главы НСЗУ Виленский призвал украинцев отстаивать свои права пациента и в случае нарушения их со стороны медицинских сотрудников - жаловаться в НСЗУ.  По его словам, медучреждение, в котором требовали деньги с пациента, рискует потерять договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и остаться без финансирования из государственного бюджета.

Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.

Топ комментарии

  • ьля
    я немного не понимаю.. т.е. 6 лет образования, еще лет 6 всяких ординатур/интернатур, потом лет пять работы, постоянно в крови/гное/кишках - и ЦЕЛЫХ 20 тысяч!?!
  • Нина Лабунская
    Так лікарі і повинні добре заробляти, бо саме від них залежить , чи буде жити пацієнт, чи ні... У всьому світі самі забезпеченні люди - це медики, а у нас , чомусь це дивина... За минулий рік з країни поїхали до 70 тис.лікарів, тому вам "здивованим на утриманні" Ахметова, треба думати, хто має завтра народ лікувати... От вибрали ідіотів на свою голову....
  • Юрій Вінгорськи
    это врачи которие контактируют с ковидными. а сколько имеет хирург, офтальмолог, невролог? вот потому ходят под статьей и берут взятки. потому что 20000 это ползарплаты водителя автобуса, нормального строителя или сантехника в Киеве. естричка получает вообще как уборщица. вопрос, нахрена нужно было учиться? чтоб зарабативать как дворник?
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