Денисова предлагает провести обмен пленными с ОРДЛО в формате "всех на всех"
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Для возвращения украинских граждан из мест лишения свободы в ОРДЛО можно применить уже известный принцип "всех на всех".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова.
"Из 90 человек, которых в списках прописали боевики, мы подтвердили 15. В нашем же списке, который касается возврата наших граждан из мест несвободы в ОРДЛО, 285 человек, среди них 44 военных. Почти все они подтверждены. Можно двигаться по принципу, согласованному в Минске, имею в виду обмен "всех на всех", это означает всех установленных на всех установленных", - объяснила Денисова.
Напомним, ранее террористы передали Украине свои списки для обмена удерживаемых лиц.