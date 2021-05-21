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На Одесчине во время урока у 13-летнего подростка в руках взорвалась петарда: у него ампутирован палец, - полиция

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На Одесчине во время урока у 13-летнего подростка в руках взорвалась петарда: у него ампутирован палец, - полиция
Подольские полицейские устанавливают обстоятельства травмирования ученика в одной из городских школ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Подольском районном управлении полиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что во время урока в руках у 13-летнего подростка разорвалась петарда, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца. Пострадавший "скорой" был доставлен в больницу.

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Решается вопрос о его правовой квалификации.

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Папрыкалывался на уроке? Смешной видос надеюсь сняли одноклассники? Вот теперь у родителей будет время и повод заняться воспитанием. А то у нас много людишек стало жаловаться на учителей, а вот что вытворяют на уроках их личинки как-то не хочется вспоминать. Своё же не воняет
  • Тарапунька
    Мдя, если в 13 лет ума нет, то это лучшее из того, что могло произойти с ним.
  • multissstar .
    в конце концов есть еще 9 пальцев
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