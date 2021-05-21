На Одесчине во время урока у 13-летнего подростка в руках взорвалась петарда: у него ампутирован палец, - полиция
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Подольские полицейские устанавливают обстоятельства травмирования ученика в одной из городских школ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Подольском районном управлении полиции в Одесской области.
Предварительно установлено, что во время урока в руках у 13-летнего подростка разорвалась петарда, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца. Пострадавший "скорой" был доставлен в больницу.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Решается вопрос о его правовой квалификации.