На Одесчине во время урока у 13-летнего подростка в руках взорвалась петарда: у него ампутирован палец, - полиция

Подольские полицейские устанавливают обстоятельства травмирования ученика в одной из городских школ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Подольском районном управлении полиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что во время урока в руках у 13-летнего подростка разорвалась петарда, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца. Пострадавший "скорой" был доставлен в больницу.

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Решается вопрос о его правовой квалификации.