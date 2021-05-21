Татаров закрыл дело "Роттердам+", о котором Зеленский спрашивал Порошенко на стадионе, - Шабунин

Президент Владимир Зеленский лично несет ответственность за незаконные действия Олега Татарова.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда Зеленский утверждает, что борется с Ахметовым, знайте - это обман. И не имеет значения - это Ермак обманывает его или он - нас. Вчера написал, как экс-адвокат Ахметова и ставленник главы офиса Зелинского (Татаров) в очередной раз закроет готовое к передаче в суд "Роттердам +". Сегодня Татаров это сделал. Да, закрыли именно тот "Роттердам +", о судьбе которого Зеленский спрашивал на стадионе Порошенко", - отмечает Шабунин.

"Вчера на пресс-конференции Зеленский сказал, что председатель его офиса не берет взяток. Конечно не берет, у него для этого Татаров есть. Но за все действия Татарова ответственность несет даже не Ермак - а Зеленский лично. Избиратели не Ермаку поверили, а Зеленскому. Поэтому и не Ермак их обманывает", - подытожил он.

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