Празднование Последнего звонка и выпускных вечеров в Киеве состоится при условии соблюдения всех карантинных правил, - Кличко

Согласно рекомендациям Департамента образования празднование последнего звонка и выпускных вечеров в школах состоится при условии соблюдения всех карантинных правил. Также на них ограничат доступ родителей.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Департамент образования разработал рекомендации для учебных заведений по проведению последних звонков и выпускных вечеров. Они состоятся, но при условии соблюдения всех карантинных правил. Это и дистанция, и маски, и проведение мероприятий не в помещениях. Также на них ограничат доступ родителей. Мы делаем это, чтобы предотвратить распространение болезни. Почти полтора месяца столица находилась в локдауне. И возвращаться к строгим ограничениям, убежден, никто не хочет ", - подчеркнул Кличко.

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Он также сообщил, что на сегодняшний день все школы города работают в обычном режиме. Ни одна из них не закрыта на карантин. На дистанционном обучении находятся 53 класса в 40 школах города. Всего коронавирусом в Киеве болеют 104 школьника и 52 педагога.

Также из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 11 групп в 8 садах. Один садик - в Шевченковском районе - из-за заболевания воспитателей закрыли на карантин. Наполненность детей в садиках - более 58 процентов.