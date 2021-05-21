"Суд" оккупантов приговорил крымского политзаключенного Яцкина к 11 годам тюрьмы, - Денисова

Так называемый "Верховный суд Крыма" приговорил гражданина Украины Ивана Яцкина к 11 годам лишения свободы.

Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в очередной раз подконтрольный российской оккупационной власти так называемый "Верховный суд Крыма" объявил незаконный приговор гражданину Украины Ивану Яцкину по сфабрикованному уголовному делу за якобы "сбор и передачу Украине информации, составляющей государственную тайну России", - говорится в сообщении.

Яцкина приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, и после окончания - сроком один год ограничения свободы административного надзора.

"Этот незаконный приговор так называемого суда является демонстрацией системных политических репрессий оккупационных властей в отношении наших граждан, которые свободно выражают проукраинскую позицию на территории временно оккупированного Крыма. Призываю международное сообщество отреагировать на незаконное судилище и усилить давление на РФ для защиты прав граждан, оставшихся проживать на территории временно оккупированного Крыма и освободить всех незаконно удерживаемых страной-агрессором граждан Украины", - подчеркнула Денисова.

Также читайте: Денисова требует оказать медпомощь крымскому политзаключенному Яцкину в СИЗО в Москве: Держали на морозе без сезонной одежды и обуви