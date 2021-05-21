Кум Путина Медведчук в суде: "Обвинения в так называемой пророссийскости я полностью отвергаю"
Об этом он заявил, выступая в ходе заседания апелляционного суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Полностью поддерживаю жалобы адвокатов… выступаю против удовлетворения жалобы прокуратуры", - сказал Медведчук.
Он вновь подчеркнул, что считает уголовное преследование политически мотивированным, так как партия, которую он представляет, выступает против политического курса действующей власти.
"Наша партия на протяжении последних лет выступает за мирное урегулирование на Донбассе. Мы выступаем последовательно не только за мирное урегулирование, но и в защиту русского языка… в защиту русскоговорящего населения, за возобновления отношений с Российской Федерацией, так как это является прерогативой и основой дальнейшего эконмического и социального развития нашего государства", - сказал Медведчук.
Вместе с тем, он заявил суду: "Обвинения в так называемой пророссийскости я полностью отвергаю, так как наша партия получила миллионы голосов на выборах…Это дает нам право как второй сегодня партии в парламенте отстаивать интересы… никакие обвинения относительно пророссийскости или другие никчемные ярлыки, которые пытаются навешать другие политические силы, в том числе, национал-радикалы, не могут восприниматься как незаконные и мешающие действующему курсу власти".
Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу нардепа ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука.
Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.