Новости • Агрессия России против Украины

"Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме", - Кулеба

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"Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме", - Кулеба
Президент Владимир Зеленский на встрече с Путиным будет очень жестко и принципиально защищать интересы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить про Донбасс и Крым", - отметил глава МИД.

"Встреча состоится тогда, когда мы, Киев, убедимся, что на этой встрече мы сможем предметно проговорить те вопросы, которые для нас являются ключевыми", - добавил министр.

По словам Кулебы, главной темой разговоры будет прекращение войны и мир в Украине.

"Мы должны говорить с Путиным. Мы понимаем, что решения в России принимает Владимир Путин и никто другой. Уверен, что если эта встреча состоится, то президент Украины будет очень жестко и принципиально защищать украинские интересы", - подчеркнул глава МИД.

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Топ комментарии

  • Паравоз
    Наиболее вероятное развитие событий, по версии Кулебы: "***** испугается Зе, и сбежит из Крыма и Донбасса поджав хвост".
    "Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить про Донбасс и Крым", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1807
  • Sergii Ustim
    Ребята, я понимаю что у вас все хорошо, денежки из бюджета капают, и нужно еще три года у корыта продержаться. Но вам же уже сто раз сказали, и про Крым и про ОРДЛО, и еще и войска под границу стянули, о чем там разговаривать? Вот если бы реально Медведчука и всю его банду прижали, то возможно и появилась бы тема для обсуждения, а так с домашним арестом, все это туфта.
  • Леонід Мефодовський
    Після сьоми років війни - який сенс зустрічатись з #уйлом???
    Він сам не піде...
    Його можна лише примусити, що можливо лише здопомогою західних союзників.
    Але якщо бубочка вперто лізе у ций зашморг, значить готує лише зраду, бо в путєна є на нього компромат...
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