"Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме", - Кулеба
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Президент Владимир Зеленский на встрече с Путиным будет очень жестко и принципиально защищать интересы Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить про Донбасс и Крым", - отметил глава МИД.
"Встреча состоится тогда, когда мы, Киев, убедимся, что на этой встрече мы сможем предметно проговорить те вопросы, которые для нас являются ключевыми", - добавил министр.
По словам Кулебы, главной темой разговоры будет прекращение войны и мир в Украине.
"Мы должны говорить с Путиным. Мы понимаем, что решения в России принимает Владимир Путин и никто другой. Уверен, что если эта встреча состоится, то президент Украины будет очень жестко и принципиально защищать украинские интересы", - подчеркнул глава МИД.