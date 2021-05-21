Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Песков и Водяного, - Минобороны
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С начала текущих суток, 21 мая, по состоянию на 12:00, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
Так, возле Песков противник открывал огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.
В пригороде населенного пункта Водяное оккупанты применили в сторону позиций украинских защитников ручные и станковые противотанковые гранатометы.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.