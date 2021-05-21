В заповеднике "Хортица" проведут озеленение территории и создадут минерализованные полосы для предотвращения пожаров, - ОГА

В Запорожье продолжается третий этап обсуждений в рамках всеукраинской дискуссионной платформы "Хортица: выдающаяся история - большое будущее".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОГА.

По словам, директор заповедника Максим Остапенко, Хортица - это большая территория, объединяющая сакральные объекты, собственно археологические памятники и уникальную природу в центре большого города.

"При обсуждении эксперты и общественность пытаются шире осмыслить стратегию развития, чтобы, сохраняя Хортицу, сделать остров и жемчужиной, и магнитом, и местом силы", - подчеркнул Остапенко.

Сейчас Хортица страдает от нескольких проблем: мусор, браконьеры, пожары, уничтожение краснокнижных видов флоры и фауны.

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В рамках президентской программы "Большая стройка" на острове планируют обновить ряд объектов, провести озеленение территории заповедника, создать минерализованные полосы для предотвращения пожаров, изготовить лесоустроительную документацию для земельных участков лесного фонда, обновить информационные знаки, разработать проект зеленых зон, приобрести оборудование для переработки отходов от расчистки зеленых насаждений и прочее.

И. о. директора Департамента защиты окружающей среды ОГА Сергей Карпий рассказал, что в этом году из областного фонда охраны окружающей природной среды выделили около 7 млн ​​гривен на меры по сохранению природного заповедного фонда территорий области, обновление зеленых насаждений и предотвращение пожаров на территории острова.

Ранее состоялись два этапа обсуждений в рамках всеукраинской дискуссионной платформы "Хортица: выдающаяся история - большое будущее". Первый был посвящен перспективам развития острова Хортица. Во время второго этапа общественности была представлена ​​концепция обновлений на острове.

Отметим, восстановление острова Хортица включили в "Большую реставрацию" - инициативу в рамках программы "Большая стройка".

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что за три года в рамках программы планируется восстановить и реставрировать 150 объектов культурного наследия.

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